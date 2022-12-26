صرعت وأصابت 27 شخصًا.. فيضانات الفلبين جرفت المنازل والمحاصيل والحيوانات

وأوضحت الوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث في بيان لها اليوم أن أكثر من 100 ألف شخص تضرروا من جراء الفيضانات، بما في ذلك 44 ألفًا و672 ساكنًا نزحوا من منازلهم، واضطروا إلى الإقامة في مراكز للإيواء، مشيرةً إلى أن أعداد المفقودين وصلت إلى 19 شخصًا، مبينًا أن فرق الإنقاذ تساعد المتضررين على الخروج من المياه المرتفعة التي جرفت المنازل والأثاث والمحاصيل والحيوانات.