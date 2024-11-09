باحثون صينيّون يحذّرون من خطر يهدّد كوكب الأرض بسبب ما يحدث فوق أمريكا الشمالية

فعلى عكس الكواكب الموجودة في محيطنا المباشر مثل عطارد والزهرة والمريخ، فإن الأرض محاطة بقوى ديناميكية قوية تلعب دور حارس البوابة، فتطرد الطاقة غير المرغوب فيها وتحبس معظمها على مسافة آمنة من الكوكب في منطقتين على شكل دونات تسمّى "أحزمة فان ألين"، وانهيار الدرع أو ضعفه في مناطق عديدة يمكن أن يؤدّي إلى آثار سلبية خطيرة.