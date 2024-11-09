باحثون صينيّون يحذّرون من خطر يهدّد كوكب الأرض بسبب ما يحدث فوق أمريكا الشمالية

حذّر عددٌ من الباحثين الصينيين من خطر يهدّد كوكب الأرض؛ بسبب ما يحدث فوق قارة أمريكا الشمالية.
وأوضح باحثون في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية، أن الدرع المغناطيسي لكوكب الأرض يضعف بصورة كبيرة فوق أمريكا الشمالية.
وأشاروا إلى أنه على مدى الـ30 عامًا الماضية انخفضت قوة المجال المغناطيسي في هذه المنطقة إلى مستوى أعلى بقليل عن المتوسط العالمي.
وفي المقابل قال الباحثون: إن المجال المغناطيسي يتعزّز ويقوى بصورة كبيرة في نصف الكرة الأرضية الشرقي.
ولفتوا إلى أنّ تحوّل الأقطاب المغناطيسية الأرضية من نصف الكرة الغربي إلى نصفها الشرقي، قد يكون له تأثيرات كبيرة، خاصة أنّه يسير بوتيرة سريعة "بشكل استثنائي".
وذكر الباحثون أنه تم رصد أن المجال المغناطيسي الذي يضعف فوق أمريكا الشمالية يزيد فوق أستراليا والمحيط الأطلسي الشمالي وأفريقيا.
ويعتبر الدرع المغناطيسي لكوكب الأرض هو الحامي للكوكب من الإشعاعات الكونية الضارة، التي يمكن أن تؤدّي إلى تآكل الغلاف الجوي.
فعلى عكس الكواكب الموجودة في محيطنا المباشر مثل عطارد والزهرة والمريخ، فإن الأرض محاطة بقوى ديناميكية قوية تلعب دور حارس البوابة، فتطرد الطاقة غير المرغوب فيها وتحبس معظمها على مسافة آمنة من الكوكب في منطقتين على شكل دونات تسمّى "أحزمة فان ألين"، وانهيار الدرع أو ضعفه في مناطق عديدة يمكن أن يؤدّي إلى آثار سلبية خطيرة.