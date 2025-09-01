هبوط طارئ باستخدام الخرائط الورقية ..عطل ملاحي هدد طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية بكارثة

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونين قولها في مؤتمر صحفي في بروكسل إن العطل كان نتيجة تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، لكنها أكدت أن الطائرة تمكنت في النهاية من الهبوط بنجاح دون وقوع أي إصابات.