هبوط طارئ باستخدام الخرائط الورقية ..عطل ملاحي هدد طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية بكارثة

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الطائرة التي كانت تقل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعرضت لعطل في أنظمة الملاحة أثناء اقترابها من مطار مدينة بلوفديف البلغارية مساء الأحد، ما هدد الرحلة بخطر جسيم.
وذكرت الصحيفة أن العطل أصاب الأنظمة الإلكترونية للطائرة خلال مرحلة الهبوط، ما أجبر الطيار على التحليق فوق المطار لمدة ساعة قبل أن يتخذ قراراً بالهبوط اعتماداً على الخرائط الورقية.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونين قولها في مؤتمر صحفي في بروكسل إن العطل كان نتيجة تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، لكنها أكدت أن الطائرة تمكنت في النهاية من الهبوط بنجاح دون وقوع أي إصابات.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على المخاطر المحتملة لاعتماد الطيران المدني على أنظمة الملاحة الإلكترونية وحدها، خصوصاً في ظل التحديات التقنية والأمنية المرتبطة بتعطيل إشارات الأقمار الصناعية، وهو ما دفع الطاقم لاستخدام الوسائل التقليدية لتفادي كارثة جوية محققة.