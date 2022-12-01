حول العالم في صورة: جحيم في هاواي.. ما قصته؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد نوافير وتدفقات الحمم البركانية تضيء المنطقة خلال ثوران بركان "ماونا لوا" في هاواي.
ويُعد "ماونا لوا" أكبر بركان نشط في العالم، وهذه هي المرة الأولى التي يثور فيها منذ نحو40 عامًا مشكلاً تهديدًا كبيرًا لأحد الطرق المهمة في أرخبيل الجزر القابعة في المحيط الهادي.
وتدفق الكثير من السياح لمشاهدة تدفق الحمم البركانية عن قرب بعد أن أشار المعهد الجيوفيزيائي إلى أن الأمر لا يشكّل "في الوقت الراهن أي تهديد للمناطق المأهولة"، في حين أكد حاكم الولاية الأمريكية، ديفيد إيجي، أنه لا يزال آمنًا لزيارة الجزيرة.
وبحسب تقارير إعلامية، فإنه لم تصدر أي أوامر بالإخلاء، ومن غير المرجح أن تتأثر المناطق المأهولة بالسكان في هذه المرحلة وفق ما صدر عن مسؤولي الطوارئ.