حول العالم في صورة: جحيم في هاواي.. ما قصته؟

وتدفق الكثير من السياح لمشاهدة تدفق الحمم البركانية عن قرب بعد أن أشار المعهد الجيوفيزيائي إلى أن الأمر لا يشكّل "في الوقت الراهن أي تهديد للمناطق المأهولة"، في حين أكد حاكم الولاية الأمريكية، ديفيد إيجي، أنه لا يزال آمنًا لزيارة الجزيرة.