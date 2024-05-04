ظاهرة غريبة.. السماء تمطر أسماكاً في إيران

جدير بالذكر أن العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من سبب حدوث تلك الظاهرة الآن أو في الماضي، لكنهم يعتقدون أنها ناتجة عن العواصف أو تيارات الهواء القوية، التي يمكن أن تحمل المياه بما فيها من أسماك من المسطحات المائية الكبيرة، ونقلها إلى عدة كيلومترات قبل أن تسقط مجددًا على الأرض.