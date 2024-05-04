ظاهرة غريبة.. السماء تمطر أسماكاً في إيران

في ظاهرة غريبة شهدت مدينة ياسوج غرب إيران، اليوم السبت، تساقط أسماك من السماء، ضمن ما يطلق عليه العلماء ظاهرة "المطر السمكي".
وأظهر مقطع فيديو وثقه إيرانيون، وتم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير داخل المدينة.
وبحسب الخبراء، تحدث هذه الظاهرة عندما تنتقل الأسماك من البحر إلى البر، بفعل الأعاصير غالباً، في مناطق يوجد فيها تباين كبير في الرطوبة ودرجة الحرارة، وفق "سكاي نيوز" عربية.
جدير بالذكر أن العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من سبب حدوث تلك الظاهرة الآن أو في الماضي، لكنهم يعتقدون أنها ناتجة عن العواصف أو تيارات الهواء القوية، التي يمكن أن تحمل المياه بما فيها من أسماك من المسطحات المائية الكبيرة، ونقلها إلى عدة كيلومترات قبل أن تسقط مجددًا على الأرض.