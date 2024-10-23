بعد صدور القواعد النهائية لتشغيله.. "التاكسي الطائر" فوق شوارع أمريكا قريبًا

وأضاف أن "الطائرات ذات الرفع الكهربائي" هي أول فئة جديدة من الطائرات منذ ما يقرب من 80 عامًا، منذ بداية استخدام المروحيات، وأن اللوائح تسمح بتشغيلها على نطاق واسع.