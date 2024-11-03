يطلبون العلم بالرغم من المصاعب.. مدرسة "الخيام" تتحدى البرد والموت والجوع في غزة

وتُعدُّ المدرسة من أبرز المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تشرف عليها الجمعية خلال حرب الإبادة المستمرة على غزة؛ كونها تقام في منطقة دُمِّرت فيها جميع المدارس، إضافة إلى أن تأسيسها بدأ من العدم قبل أن يبصر النور بأجمل حلة، وفقًا للجمعية.