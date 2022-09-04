لاعبة تنس فرنسية محترفة تتهم مدربها السابق باغتصابها

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال الاتحاد الفرنسي للتنس في بيان، السبت، "نقف إلى جانب، فيونا فيرو، في الإجراءات التي بدأتها ضد مدربها السابق، بيير بوتير".