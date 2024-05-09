يوم عالمي لكرة القدم.. لماذا اختارت الأمم المتحدة 25 مايو للرياضة الأكثر شعبية؟

كما ذكر أن اللعبة باتت "منصة محورية" تدعم المساواة بين الجنسين والاندماج المجتمعي، على "أرضية مشتركة يلتقي فيها الأفراد من خلفيات مختلفة، في تعزيز للتفاهم والتسامح والاحترام والتضامن المتبادل".