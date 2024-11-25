في مشهد حيَّر العلماء.. بالفيديو: سحابة تهبط على الأرض في إندونيسيا

شهدت منطقة مورونغ رايا في مقاطعة كاليمانتان الإندونيسية واقعة فريدة من نوعها؛ إذ وثَّق مقطع فيديو متداوَل لحظة نزول كتلة بيضاء، تشبه السحابة، من السماء إلى الأرض ببطء، ودون أن تتأثر، في مشهد أثار تساؤلات واسعة وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو تظهر الكتلة الغريبة بينما يقترب منها عدد من عُمال المناجم بفضول؛ ما دفع البعض إلى التكهن بأنها سحابة قرَّرت "الهروب" من السماء.
وبعد انتشار الفيديو أوضحت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا (BMKG) أن هذه الكتلة ليست سحابة طبيعية.
وقال أندري رامدهاني، مدير الأرصاد الجوية العامة في الهيئة الماليزية، إن المشهد قد يكون ناجمًا عن تكاثُف بخار الماء أو الغاز المنبعث من أنشطة التعدين القريبة.
وأشار رامدهاني إلى أن انخفاض درجات الحرارة والرطوبة العالية قد ساهما في تشكُّل هذه الظاهرة، مضيفًا بأن السُّحب الطبيعية لا تستطيع الهبوط على الأرض بكُتل صلبة؛ لأنها تتكون من جزيئات خفيفة للغاية، تنتشر في الغلاف الجوي، وتتبخر قبل وصولها إلى السطح.
وقد استغل النشطاء على مواقع التواصل المشهد لإطلاق النكات؛ إذ أشار البعض إلى أن السحابة ربما سئمت من الطقس الممطر في إندونيسيا؛ وقررت الهبوط للعيش على الأرض. وربط آخرون الظاهرة بشخصيات خيالية، مثل "سون جوكو" من أنمي "دراغون بول"، الذي اشتُهر بركوب سحابة طائرة؛ ما أضفى طابعًا فكاهيًّا على الواقعة.
ووسط التفسيرات العلمية والمزاح عبر الإنترنت يبقى المشهد واحدًا من الظواهر النادرة التي تُسلِّط الضوء على التفاعلات بين الأنشطة البشرية والطبيعة، وتثير فضول الجميع حول غرائب عالمنا الذي لا يتوقف عن إدهاشنا.