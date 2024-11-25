في مشهد حيَّر العلماء.. بالفيديو: سحابة تهبط على الأرض في إندونيسيا

وأشار رامدهاني إلى أن انخفاض درجات الحرارة والرطوبة العالية قد ساهما في تشكُّل هذه الظاهرة، مضيفًا بأن السُّحب الطبيعية لا تستطيع الهبوط على الأرض بكُتل صلبة؛ لأنها تتكون من جزيئات خفيفة للغاية، تنتشر في الغلاف الجوي، وتتبخر قبل وصولها إلى السطح.