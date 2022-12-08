بـ"حيلة ماكرة".. هبطت الطائرة ونفّذ 28 راكبًا خطة الهروب الكبير

وقالت الحكومة الإسبانية: إن طائرة كانت متجهة من المغرب إلى تركيا في رحلة تجارية، هبطت اضطراريًّا في المطار، بعد أن أبلغت بوجود "حادث طبي"؛ مؤكدة فرار 28 شخصًا كانوا على متنها عبر مدرج المطار.