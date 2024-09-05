في اللحظات الأخيرة.. وقف إعدام الكويتية "قاتلة صديقتها" بعد تنازل أولياء الدم

وفي واقعة أخرى مثيرة، نقلت "الجريدة" عن مصدر أمني، أن إجراء تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان الباكستاني استغرق أكثر من 14 دقيقة حتى فاضت روحه، معتبرًا أن المدة تعد رقمًا قياسيًا في المدد المستغرقة في تنفيذ الإعدامات.