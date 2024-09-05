في اللحظات الأخيرة.. وقف إعدام الكويتية "قاتلة صديقتها" بعد تنازل أولياء الدم

أوقفت نيابة التنفيذ الجنائي بالكويت، صباح اليوم الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بمواطنة كويتية مدانة بقتل صديقتها بعد تنازل أولياء الدم مقابل الدية، فيما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين آخرين.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، نفذت نيابة التنفيذ الجنائي، صباح اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة صباحًا بالسجن المركزي حكم الإعدام بحق 6 مدانين، وهم 3 مواطنين وإيرانيان وباكستاني ووقف تنفيذ الحكم بمواطنة مدانة بقتل صديقتها.
وأشرفت النيابة العامة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية على تنفيذ جميع أحكام الإعدام بحق المدانين الستة.
وقد أدينوا جميعاً في جرائم قتل متفرقة واستنفدوا جميع درجات التقاضي أمام المحاكم وأصبحت الأحكام الصادرة بحقهم واجبة النفاذ.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصدر أمني، أن وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنة "قاتلة صديقتها" جاء بعدما تقدمت والدة المجني عليها، فجر اليوم الخميس، إلى مدير عام المؤسسات الإصلاحية، مبدية رغبتها بالتنازل مقابل الدية.
وأضاف المصدر، أنه فوراً تم إخطار النائب العام بالتنازل وقبول الدية، الذي بدوره أمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنة قبل ساعتين من بدء الإجراءات.
وفي واقعة أخرى مثيرة، نقلت "الجريدة" عن مصدر أمني، أن إجراء تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان الباكستاني استغرق أكثر من 14 دقيقة حتى فاضت روحه، معتبرًا أن المدة تعد رقمًا قياسيًا في المدد المستغرقة في تنفيذ الإعدامات.