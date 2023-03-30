قيمتها 160 ألف دولار.. فيديو: هذا ما عثر عليه رجل محظوظ في أستراليا

وبحسب "كامب"؛ فإنه قَيّم الكتلة الصلبة التي يبلغ وزنها 4.6 كيلوغرامات، والتي عثر عليها الرجل باستخدام جهاز لكشف المعادن، وتوصل إلى أن ما يزيد قليلًا على نصف وزن الصخرة يتكون من الذهب، أي ما يعادل 2.6 كيلوغرامًا.