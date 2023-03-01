"جنيني لم يرتكب جريمة".. مسجونة حامل تدعو لإطلاق سراحها ومحكمة في فلوريدا ترد

وفي يوليو 2022، أوقفت ناتاليا هاريل (24 عامًا) حين كانت في الأسبوع السادس من الحمل وفق الطلب المرفوع أمام القضاء، واتُّهمت بالضلوع في جريمة قتل بعد إطلاقها النار على امرأة كانت تتنقل معها في مركبة أجرة تابعة لشركة "أوبر".