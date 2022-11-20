بحيلة لا تخطر على بال.. شاهد كيف نجا طفل من امرأة حاولت خطفه

وتحت عنوان "تصرفي كأنك أمي"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع صباح الجمعة الماضي في مدينة بوتستاون، بولاية بنسلفانيا، حين كان الطفل سامي جرين، بالصف الرابع من التعليم الأساسي، سائرًا في طريقه إلى المنزل كالمعتاد، عائدًا من المدرسة التي لا تبعد كثيرًا عن منزله في نفس الشارع.