السبب مجهول وتَحَرُّكٌ عاجل للسلطات.. شاهد "سائل غريب" في مياه البندقية الشهيرة

ويأتي ذلك انعكاسًا لما شهدته إيطاليا في الآونة الأخيرة؛ حيث قامت جماعات الحفاظ على البيئة بتلوين معالم أثرية، وشمل ذلك استخدام الفحم النباتي لتحويل مياه نافورة "تريفي" في روما إلى اللون الأسود؛ احتجاجًا على استخدام الوقود الأحفوري.