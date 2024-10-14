"ربما محاولة اغتيال ثالثة".. القبض على مسلح قُرب تجمع انتخابي لترامب في كاليفورنيا
قال قائد شرطة محلي في ولاية كاليفورنيا، الأحد: إن السلطات اعتقلت رجلًا عند نقطة تفتيش أمنية بالقرب من تجمع انتخابي لمرشح الرئاسة الجمهوري، دونالد ترامب، في الولاية.
ويواجه المعتقل الآن تهمًا تتعلق بحيازة أسلحة نارية بعد العثور بحوزته على أسلحة مذخرة، وعدة جوازات سفر، ولوحة ترخيص مزيفة؛ وفقًا لقائد الشرطة.
ربما محاولة اغتيال
وحسب موقع "الحرة"، أكد عمدة مقاطعة ريفرسايد، تشاد بيانكو، بأنه يعتقد أن إدارته أحبطت محاولة اغتيال؛ رغم اعترافه بأن ذلك يبقى في نطاق "التكهنات". وأظهرت سجلات السجن أن المشتبه به أُفرج عنه بكفالة يوم السبت. وقال مسؤول فيدرالي يوم الأحد إن تحقيقًا فيدراليًّا، يجري في الموضوع.
جوازات مزيفة وأسلحة
وقال "الشريف" في مؤتمر صحفي بعد ظهر الأحد: "ما نعلمه هو أنه وصل ومعه عدة جوازات سفر بأسماء مختلفة، ومركبة غير مسجلة تحمل لوحة مزيفة، وأسلحة نارية مذخرة". وأضاف: "أؤمن حقًّا بأننا منعنا محاولة اغتيال أخرى".
وتم إيقاف الرجل البالغ من العمر 49 عامًا، والذي تم التعرف عليه كمقيم في لاس فيجاس يدعى فيم ميلر، في سيارة دفع رباعي سوداء حوالى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي السبت، وتم اعتقاله دون مقاومة؛ وفقًا لمكتب العمدة. ولم يكن ترامب قد صعد إلى المنصة بعد.
إيقاف وإطلاق سراح
وحسب وكالة "رويترز"، تُظهر سجلات السجن أن ميلر أطلق سراحه السبت بكفالة قدرها 5000 دولار بعد أن وُجهت إليه تهم حيازة سلاح ناري مذخر وذخيرة ذات سعة عالية، وكلاهما جنحة. ولم يتسنَّ الوصول إلى ميلر للتعليق الأحد.
ترامب خلف زجاج واقٍ مضاد للرصاص
وجاء في بيان صحفي لمكتب العمدة أن "الحادث لم يؤثر على سلامة الرئيس السابق ترامب أو المشاركين في الفعالية". وأكد مكتب المدعي العام الفيدرالي في ولاية لوس أنجلوس في بيان على موقعه الإلكتروني الأحد، أن ترامب لم يكن في خطر، مستندًا إلى إفادة من جهاز الخدمة السرية الأمريكي. وأضاف البيان أن التحقيق مستمر رغم عدم تنفيذ أي اعتقال فيدرالي.
وبثت وسائل الإعلام الأمريكية لقطات للتجمع الحاشد؛ بينما كان ترامب يتحدث من خلف زجاج واقي مضاد للرصاص.
وكان ترامب قد نجا بصعوبة من محاولة اغتيال في يوليو الماضي، عندما مرت رصاصة بالقرب من أذنه خلال تجمع انتخابي في باتلر بولاية بنسلفانيا.. وفي سبتمبر، وُجهت تهمة إلى رجل آخر بمحاولة اغتيال ترامب بعد أن اكتشف عملاء الخدمة السرية اختباءه وبحوزته بندقية بالقرب من ملعب الغولف الخاص بترامب في بالم بيتش. وقد أنكر المتهم هذه التهم.
وأقيم تجمع ترامب يوم السبت في وادي كوتشيلا، المعروف باستضافة مهرجان سنوي للموسيقى والفنون.