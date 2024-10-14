"ربما محاولة اغتيال ثالثة".. القبض على مسلح قُرب تجمع انتخابي لترامب في كاليفورنيا

وجاء في بيان صحفي لمكتب العمدة أن "الحادث لم يؤثر على سلامة الرئيس السابق ترامب أو المشاركين في الفعالية". وأكد مكتب المدعي العام الفيدرالي في ولاية لوس أنجلوس في بيان على موقعه الإلكتروني الأحد، أن ترامب لم يكن في خطر، مستندًا إلى إفادة من جهاز الخدمة السرية الأمريكي. وأضاف البيان أن التحقيق مستمر رغم عدم تنفيذ أي اعتقال فيدرالي.