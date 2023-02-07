وقعت الأسقف فوقهم وهم نيام.. عقبتان أمام إنقاذ العالقين بزلزال تركيا

وشرح خبير الإنقاذ الإندونيسي، لودي كوروا، الذي اعتاد تقديم المساعدة في الخارج على مدى 15 عامًا، أن هناك من هم تحت الأنقاض ولا يُعرف عمق مكانهم، مشددًا على أن وضع هؤلاء صعب ومؤلم للغاية، وموضحًا أن إصاباتهم قد تكون خطيرة جدًّا، ككسور بالعظام وغيرها؛ ما قد يمنعهم من الصراخ لتحديد أماكنهم.