لم يجدوا سواه.. شاهد: الجوع في غزة يدفع السكان إلى أعلاف الحيوانات

ومن ناحيته، أكد مدير العمليات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للأمم (أونروا) بغزة، سكوت أندرسون، في تصريحات سابقة، أن الجوع يتفاقم بشكل تدريجي، وتزداد مستوياته سوءًا كلما اتجهنا شمالاً، مشيرًا إلى احتمال حدوث مجاعة قريبًا في المناطق الشمالية المدمرة من القطاع، حيث لا يزال نحو 300 ألف شخص لا تصلهم مساعدات إغاثية إلى حد كبير.