"الصحة اللبنانية" توقف شركة "مياه تنورين" مؤقتاً وتسحب منتجاتها من الأسواق

أصدرت وزارة الصحة اللبنانية قراراً يقضي بتوقيف شركة "مياه تنورين" مؤقتاً عن تعبئة مياه الشرب وسحب منتجاتها من الأسواق، بعد ثبوت وجود عينات غير مطابقة للشروط الصحية.
وأكدت الوزارة، وفق ما نقلته صحيفة النهار اللبنانية، أن القرار وُقّع بالوكالة من قبل وزير الزراعة نزار هاني، نظراً إلى وجود وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين خارج البلاد.
وأوضح الوزير نزار هاني أن الفحوص الميدانية والمخبرية التي أجريت على عينات من السوق ومن معمل الشركة أظهرت مشكلات صحية محددة، منها تلوث بالمياه يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية المستهلكين، مشيراً إلى أن القرار لا يعني إقفال المعمل بشكل دائم، بل توقيفاً مؤقتاً إلى حين معالجة الأسباب.
وأكد الوزير أن الأزمة قابلة للحل شريطة الالتزام التام بالمعايير الصحية المطلوبة قبل استئناف العمل، موضحاً أن الهدف من القرار هو ضمان سلامة مياه الشرب في الأسواق اللبنانية وعدم تعريض المواطنين لأي مخاطر صحية.
وأضاف أن وزير الصحة كان مصراً على إصدار القرار بشكل عاجل حرصاً على جودة المياه وحماية المستهلك، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتشار التلوث في بعض مناطق البلاد.