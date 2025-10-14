"الصحة اللبنانية" توقف شركة "مياه تنورين" مؤقتاً وتسحب منتجاتها من الأسواق

وأوضح الوزير نزار هاني أن الفحوص الميدانية والمخبرية التي أجريت على عينات من السوق ومن معمل الشركة أظهرت مشكلات صحية محددة، منها تلوث بالمياه يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية المستهلكين، مشيراً إلى أن القرار لا يعني إقفال المعمل بشكل دائم، بل توقيفاً مؤقتاً إلى حين معالجة الأسباب.