الأولى من نوعها.. نيوزلندا تناقش تشريعات للقضاء على التدخين

وبالإضافة إلى تحديد سن الشراء، فستقلل الإجراءات -بشكل كبير- من نسبة النيكوتين في السجائر، وتجبر الشركات على بيعها فقط من خلال متاجر التبغ المتخصصة؛ بدلًا من توفيرها في البقاليات والأكشاك المنتشرة في الشوارع.