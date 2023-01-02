عام العصف بـ"أثرياء العالم".. هل تتخيل كم خسروا؟ ومن دخل التاريخ؟!

وأرجعت الوكالة أسباب تلك الخسائر الفادحة، إلى عوامل خارجة عن إرادة الأثرياء، وعوامل أخرى كانت لهم يد فيها، وجاء من بين العوامل المسبّبة لتلك الخسائر تأثير تداول العملات المشفرة على الاقتصاد، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى فرض عقوبات شديدة على عمالقة الأعمال.