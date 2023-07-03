لقطات مروعة.. دهس زوجته مرارًا بالسيارة وما فعله بعدها صدم الجميع!

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، قالت الشرطة في مدينة دونغ ينغ: إن رجلًا يبلغ من العمر 37 عامًا اعتُقل بعد أن ضرب وسحق زوجته البالغة من العمر 38 عامًا حتى الموت بسبب نزاعات عائلية، وأضاف أن القضية لا تزال قيد التحقيق.