لقطات مروعة.. دهس زوجته مرارًا بالسيارة وما فعله بعدها صدم الجميع!

كشف فيديو مروع، عن جريمة قتل بشعة في محافظة شاندونغ شرقي بالصين، حين ظهر رجل وهو يقوم بدهس زوجته بالسيارة عدة مرات، ثم هبط من السيارة للتأكد من موتها.
وحسب وسائل إعلام صينية، شوهد رجل يقود سيارة مرارًا ويدهس بها امرأة، وقالت الشرطة لاحقًا إنها زوجته.
وخلال عملية الدهس خرج الرجل من سيارته عدة مرات للتحقق مما إذا كانت المرأة لا تزال على قيد الحياة، والتقط صورًا بالجوال قبل مواصلة جريمته.
وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، قالت الشرطة في مدينة دونغ ينغ: إن رجلًا يبلغ من العمر 37 عامًا اعتُقل بعد أن ضرب وسحق زوجته البالغة من العمر 38 عامًا حتى الموت بسبب نزاعات عائلية، وأضاف أن القضية لا تزال قيد التحقيق.
وبحلول صباح الأربعاء، أصبح الهجوم هو الموضوع الأكثر شيوعًا على موقع Weibo الصيني الشبيه بموقع تويتر؛ حيث حصد 300 مليون مشاهدة، حسب "العربية. نت".
وقد أصيب الكثيرون بالذهول من مستوى القسوة الذي ظهر في الهجوم، الذي أعقب قضيتين أخريين بارزتين للعنف المنزلي والقتل، ضحاياه من النساء، وجذب انتباه الجمهور.
ففي الشهر الماضي، طعن رجل زوجته وشقيقتها حتى الموت، في محافظة قوانغدونغ جنوبي الصين. وقالت عائلتها لوسائل الإعلام الحكومية إن الزوجة عانت سنوات من العنف المنزلي وكانت تخطط للطلاق.
يشار إلى أن العنف المنزلي في الصين كان ينظر إليه تقليديًّا على أنه مسألة عائلية خاصة، وبعد عقدين من المناصرة من قِبَل نشطاء حقوق المرأة، فرضت الدولة أخيرًا قانون مكافحة العنف الأسري في عام 2016.