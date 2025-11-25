رونالدو وجورجينا.. زفاف الأحلام في جزيرة ماديرا
كشفت وسائل إعلام برتغالية أن النجم كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، وخطيبته جورجينا رودريغيز، اختارا مكان وموعد إقامة حفل زفافهما المرتقب.
وذكرت صحيفة "كوريو دا مانها" أن رونالدو قرر إقامة الزفاف في جزيرة ماديرا، مسقط رأسه، التي وُلد فيها قبل 40 عامًا، في خطوة تعبّر عن ارتباطه العاطفي بالجزيرة.
بدورها، أفادت صحيفة "جورنال دا ماديرا" أن مراسم الزفاف ستُقام في كاتدرائية فونشال، فيما سيُقام حفل الاستقبال في أحد الفنادق الفاخرة بالجزيرة.
وبحسب التقارير، يُتوقع أن يقام الحفل في الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2026، أي بعد انتهاء منافسات كأس العالم، وقبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي.
ويُعد اختيار ماديرا لكسر التقاليد المتّبعة عادةً بإقامة حفلات الزفاف في موطن العروس، مثل بوينس آيرس في الأرجنتين أو إسبانيا، حيث نشأت جورجينا والتقت برونالدو.