رونالدو وجورجينا.. زفاف الأحلام في جزيرة ماديرا

وذكرت صحيفة "كوريو دا مانها" أن رونالدو قرر إقامة الزفاف في جزيرة ماديرا، مسقط رأسه، التي وُلد فيها قبل 40 عامًا، في خطوة تعبّر عن ارتباطه العاطفي بالجزيرة.