"ثورة في علاج أمراض القلب": دواء أمريكي جديد يعيد تجديد أنسجة القلب

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على بدء التجارب السريرية على دواء جديد لتجديد أنسجة القلب، وهو إنجاز طبي جديد يمثل أملاً جديدًا للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب.
ووفقًا لتقرير على موقع "News medical life science"، يقوم باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية بتطوير هذا الدواء، الذي يعمل على تثبيط إنتاج بروتين ENPP1، الذي يعطل توليد الطاقة ووظيفة خلايا القلب.
أوضح الباحثون أن عينات أنسجة القلب المأخوذة من الفئران والبشر بعد نوبة قلبية أظهرت ارتفاعًا في مستويات بروتين ENPP1، وأن تثبيط إنتاج هذا البروتين عزز إصلاح القلب وقلل من تكوّن النسيج الندبي.
وقال أرجون ديب، عالم أمراض القلب والأوعية الدموية في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس: "إذا أظهرت التجارب السريرية أن الدواء فعالٌ لدى البشر كما هو الحال لدى الحيوانات، فقد يكون AD-NP1 الأول ضمن فئة جديدة كليًا من الأدوية المُعزِّزة لإصلاح الأنسجة التي تمنع تدهور وظائف الأعضاء".
يعتمد الدواء على جسم مضاد وحيد النسيلة يُسمى AD-NP1، يعطل وظيفة ENPP1 ويُعزّز إصلاح أنسجة القلب وأعضاء أخرى. وقد أظهرت التجارب على الحيوانات أن عضلة القلب تحتوي على المزيد من الطاقة وانقبضت بشكل أكثر قوة، مما منع تطور قصور القلب. يأمل ديب أن يبدأ فريقه التجارب على البشر قريبًا.