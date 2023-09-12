علماء في ناسا يكتشفون كوكبًا خارج المجموعة الشمسية

وأوضحت ناسا أن وجود جزيئات حاملة للكربون -بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون- كان مثيرًا للاهتمام؛ حيث اعتقد بعض علماء الفلك أن هذه العوالم بيئات واعدة للبحث عن أدلة على الحياة.