تفحمت من الداخل والخارج.. شاهد: لقطات مرئية لاحتراق آليات عسكرية إسرائيلية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا، يُظهر تفحُّم واحتراق آليات عسكرية إسرائيلية بشكل كامل، وذلك خلال المعارك العنيفة الدائرة في محاور قطاع غزة.
ويُظهر المقطع المرئي القصير، الذي نشرته شبكة "قدس الإخبارية" الفلسطينية، التقاط أحد جنود الاحتلال بكاميرته مشاهد لاحتراق عدد من الآليات والدبابات الإسرائيلية.
ويكشف المقطع تفحُّم إحدى الدبابات من الداخل بالكامل، التي يُرجَّح أن تكون من طراز "ميركافا".
وتقدر التقييمات العسكرية سعر الدبابة الإسرائيلية الشهيرة بنحو 7 ملايين دولار، وتتمتع بإمكانيات كبيرة، إلا أنها فشلت في التعامل مع المقاتلين الفلسطينيين وقذائفهم.
ووجهت قذائف المقاومة الفلسطينية في غزة للدبابات الإسرائيلية "ميركافا" ضربة كبرى لسمعة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التي باتت تواجه فشلاً ذريعًا بعد مَشاهد احتراقها المتتالية بقذائف شبه بدائية، تستخدمها فصائل المقاومة.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 110 قتلى منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 433 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.