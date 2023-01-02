لضرب "السوق السوداء".. الأمن المصري يتحرك ضد تجار العملة

يتزامن هذا التعهّد مع انطلاق تحركات أمنية تستهدف تجار العملات في "السوق السوداء"، بعدما تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري، في أكتوبر الماضي، الانتقال إلى سعر صرف مرن، بوصفه واحدًا من شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسلمت القاهرة الشريحة الأولى منه في 17 ديسمبر الماضي.