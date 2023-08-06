"ماسك" يعرض تمويل التكاليف القانونية للمتضررين من منشورات "إكس"

وكتب ماسك، في تغريدة على المنصة: إذا عوملت بشكل غير عادل من قِبَل صاحب العمل بسبب منشور أو الإعجاب بمنشور على هذه المنصة؛ فسنقوم بتمويل فاتورتك القانونية.. لن تكون هناك حدود لتمويل التكاليف.