بلاغ عن "راكب غير عادي".. جلس على مقعد بجوار سائق أوقفته الشرطة بأمريكا!

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سائقين على طريق سريع في نبراسكا أبلغوا الشرطة عن سيارة، وقد أزيل نصف سقفها لكي تستوعب الثور الضخم، كما وضع السائق حاجزاً حديدياً على جانب السيارة حتى لا يسقط الحيوان.