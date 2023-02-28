الكويت.. مضايقة فتيات ودهس رَجُليْ أمن وقنابل مياه في احتفالات "اليوم الوطني"

وأشار تقرير لصحيفة "الراي" إلى أن "قنابل المياه"، قد "عكرت" احتفالات الأعياد الوطنية بالكويت، وكشف التقرير عن "التأثير الصحي الخطير لقطع البلاستيك التي تنتج عن انفجار البالون عند اصطدامه بالشخص، وخصوصًا إذا كانت الإصابة بالوجه".