كورونا حول العالم.. أكثر من 694 مليون إصابة والوفيات تتجاوز 6.9 ملايين

أظهر موقع الإحصاء العالمي "Worldometer" أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم بلغ أكثر من 694 مليون حالة، بزيادة تقدر بمليونَي إصابة و9 آلاف حالة وفاة خلال شهر أغسطس الجاري، فيما تخطّت حصيلة الوفيات 6 ملايين و910 آلاف حالة حول العالم، حتى صباح اليوم السبت.
وتحتلّ الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميًّا في عدد الإصابات، والتي تجاوزت 107 ملايين حالة، وتليها الهند بما يقرب من 45 مليون حالة، وتحتلّ فرنسا المرتبة الثالثة بإجمالي إصابات تفوق 40 مليون حالة، تليها ألمانيا والبرازيل بنحو 38 مليونًا و37 مليون إصابة على التوالي.