كوبرا في قمرة قيادة طائرة.. شاهد ما فعله الطيار المرعوب

لم يتوقع طيار جنوب إفريقي في أسوأ أحلامه، أن يجد على متن طائرته، وهي فوق السحاب، واحدةً من أخطر الأفاعي على وجه الأرض: الكوبرا، وأين؟ أسفل مقعده.