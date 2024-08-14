ألوان رائعة وأزرار جديدة وميزات أخرى.. أحدث تسريبات "آيفون 16" قبل شهر من الإطلاق

كما أفاد "غورمان " أنه سيكون هناك زر جديد للتحكم في الكاميرا على الحافة اليمنى من هاتف آيفون 16 الجديد، ولفت إلى أن الشاشات قد تكبر في الحجم أيضًا، رغم أنه غير متأكد مما إذا كان ذلك سيقتصر على طرازات برو وبرو ماكس فقط.