ألوان رائعة وأزرار جديدة وميزات أخرى.. أحدث تسريبات "آيفون 16" قبل شهر من الإطلاق

قبل نحو شهر من الموعد الذي تكشف فيه شركة أبل عادةً عن جهاز آيفون جديد، في سبتمبر من كل عام، تستمر التسريبات بالظهور حول الجهاز المرتقب آيفون 16.
وكشفت أحدث التقارير التي نشرتها مجلة "فوربس" عن ترقيات رئيسية لهاتفي آيفون 16 و16 برو، مع ألوان ومميزات جديدة.
ومن ضمن الميزات تعزيز هواتف آيفون بتقنيات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، وستضيف أبل زر "آكشن" (Action Button) إلى جميع إصدارات آيفون 16، وفقًا لما ذكره مارك غورمان، من بلومبرغ في نشرته الإخبارية "Power On".
ويقول "غورمان": إن الميزة الكبيرة ستكون "Apple Intelligence" وهي مجموعة جديدة من برمجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.
ويشير إلى أنه من الصعب معرفة مدى فوائد هذه البرمجيات، وما إذا كانت ستدفع المستهلكين لشراء الهاتف الذكي الجديد.
كما أفاد "غورمان " أنه سيكون هناك زر جديد للتحكم في الكاميرا على الحافة اليمنى من هاتف آيفون 16 الجديد، ولفت إلى أن الشاشات قد تكبر في الحجم أيضًا، رغم أنه غير متأكد مما إذا كان ذلك سيقتصر على طرازات برو وبرو ماكس فقط.
وأضاف أن جميع أجهزة آيفون التي سيتم إصدارها ستحتوي على معالجات A18 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت، وهي ضرورية لبرمجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بأبل.
وذكرت "بلومبيرغ" أن خدمات "Apple Intelligence" ستكون مجانية في البداية، ولكن خيارات الاشتراك قد تصبح متاحة لأولئك الذين يريدون المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي على أجهزتهم.
وسيتعين على مالكي الهواتف الذكية الترقية إلى iPhone 15 Pro أو أحدث إذا كانوا يريدون استخدام Apple Intelligence، وفقًا لـ"بزنس إنسايدر".
وقالت أبل في مؤتمر المطورين العالميين في يونيو الماضي: إن إحدى التعديلات الأخرى سيكون على المساعد الافتراضي (Siri)، والذي من المفترض أن يصبح أكثر ذكاءً مع iOS 18 بفضل Apple Intelligence والشراكة مع شركة OpenAI.
ووفقًا لـ"بلومبيرغ"، فإن زر التحكم في الكاميرا بهواتف آيفون 16 برو قد يعمل بشكل مشابه للزر الموجود على كاميرا DSLR، مما يسمح للمستخدم بالضغط عليه جزئيًا للتركيز (Focus) على اللقطة.
وقال مينغ تشي كو، المحلل المقيم في تايوان والمعروف بتوقعاته لشركة أبل، في مايو إن بطارية iPhone 16 Pro Max ستختلف عن تلك الموجودة في الطرز السابقة.
وأشار كو إلى أن كثافة طاقة خلايا البطارية ستزداد، مما يشير إلى أن فترة الاستخدام قد تطول، أو أن حجم البطارية يمكن أن يصبح أصغر.
وأضاف أن مثل هذه التغييرات من المرجح أن ترفع درجة حرارة البطارية، لكن أبل قد تقاوم ذلك بعلبة بطارية من الفولاذ المقاوم للصدأ، والتي ستكون الأولى في نوعها للشركة.