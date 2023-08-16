عملوا الخير وماتوا.. حكاية "السيلفي الأخير" قبل غرق ثلاثة مصريين

حالة من الحزن عاشها أهالي محافظة الوادي الجديد، جنوبي غرب مصر، وسط دعوات بإنقاذ شابين ابتلعتهما مياه بحيرات مفيض مركز باريس، قبل الإعلان عن وفاتهما رسميًّا واستخراج الجثامين.
وحسب موقع "مصراوي"، التقط الغريقان، محمود يوسف آدم شغنوف (43 عامًا)، ومحمود خلف عبدالمنعم أحمد (29 عامًا)، من مدينة الخارجة، آخر صورة بنظام "سيلفي" لهما على شاطئ البحيرات بمركز باريس، قبل أن يغرقا بساعة، بصحبة صديقهم الثالث "طه محمود"، صاحب عربة دفع رباعي يعمل في مجال السفريات والنقل لمنطقة البحيرات.
"بيعلموا ثواب (خير)"، هي حكاية وجود الشابين في منطقة البحيرات؛ حيث نقل الموقع عن سعيد حسنين طليب، متخصص في رحلات السفاري، وكان متواجدًا بالمنطقة خلال الحادثة، أن هناك حفرة عميقة في الطريق الواصل لمنطقة البحيرات، وكانت تُشكل خطرًا على السيارات ومستخدمي الطريق، فتولى الشابان الغريقان الذهاب لها مع صديقهما "طه"، مستخدمين سيارته للوصول للمنطقة لإصلاحها تبرعًا منهما، وبالفعل بدأوا في ملء الحفرة وإصلاحها من خلال صبة خرسانية، وبعد الانتهاء من إصلاح الحفرة في الطريق ذهبا للبحيرات للاستحمام والاغتسال.
وبعد ظهر يوم الجمعة الماضي أنهى الشباب السباحة في البحيرات، وشرعوا في الخروج من البحيرات، وخرج الناجي الوحيد "طه"؛ إلا أن الرياح كانت قوية والأمواج عالية، فسحبت الصديقين لمنطقة عميقة لم يتمكنا من السباحة فيها وابتلعتهما مياه البحيرات على الفور.
حاول صديقهما الثالث "طه" إنقاذهما من الغرق، وألقى لهما مجموعة من الجراكن البلاستيكية لمحاولة إنقاذها؛ إلا أنهما لم يتمكنا من النجاة.
وقامت قوات الحماية المدنية بالوادي الجديد باستدعاء قوات الإنقاذ البحري من محافظة الأقصر لانتشال جثتي الغريقين، ووصلت صباح السبت، 12 أغسطس، وكانت الأمواج قد جرفت جثة الغريق الأول الشاب "محمود آدم"، ثم استغرقت قوات الإنقاذ النهري قرابة الساعتين ونجحت في انتشال جثة الشاب الثاني.
ووصلت جثتا الشابين الغريقين في بحيرات مفيض مركز باريس بالوادي الجديد، مساء السبت، لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي؛ تمهيدًا لانتداب الطب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة النيابة العامة.