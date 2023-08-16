عملوا الخير وماتوا.. حكاية "السيلفي الأخير" قبل غرق ثلاثة مصريين

"بيعلموا ثواب (خير)"، هي حكاية وجود الشابين في منطقة البحيرات؛ حيث نقل الموقع عن سعيد حسنين طليب، متخصص في رحلات السفاري، وكان متواجدًا بالمنطقة خلال الحادثة، أن هناك حفرة عميقة في الطريق الواصل لمنطقة البحيرات، وكانت تُشكل خطرًا على السيارات ومستخدمي الطريق، فتولى الشابان الغريقان الذهاب لها مع صديقهما "طه"، مستخدمين سيارته للوصول للمنطقة لإصلاحها تبرعًا منهما، وبالفعل بدأوا في ملء الحفرة وإصلاحها من خلال صبة خرسانية، وبعد الانتهاء من إصلاح الحفرة في الطريق ذهبا للبحيرات للاستحمام والاغتسال.