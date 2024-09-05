بسرعة 75 ألف كيلومتر في الساعة.. مرصد عربي يتابع كويكب اصطدم بالأرض

وعد الباحث في الفيزياء النظرية والفلكية بمركز الفلك الدولي، أن مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز أحد المراكز العالمية التي تتابع الأجسام القريبة من الأرض؛ حيث تشير الدراسات الصادرة من هذا المختبر أن هناك ما يقرب من 1000 جسم قريب من الأرض يزيد عرضها 1 كيلومتر، وأن من شأن الصخور النيزكية التي بهذا الحجم أو أكبر أن تسبب أضرارًا جسيمة إذا اصطدمت بالأرض، ولا يزال حوالي 5% من هذه الأجسام القريبة من الأرض غير معروفة.