"غيتس" يتوقّع أن يصبح أسبوع العمل "3 أيام فقط".. والسرّ في الذكاء الاصطناعي

وقال "غيتس"، وفق "كومرسانت": "إذا وصل المجتمع في مرحلة ما حيث يمكنك فيها العمل لمدة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، أو نحو ذلك، فمن المحتمل أن يكون هذا أمرًا جيدًا".