"غيتس" يتوقّع أن يصبح أسبوع العمل "3 أيام فقط".. والسرّ في الذكاء الاصطناعي

أعرب رجل الأعمال والمطور الأمريكي الشهير "بيل غيتس"، عن قناعته بأن تطور التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يجعل أسبوع العمل لمدة ثلاثة أيام أمرًا ممكنًا في المستقبل.
وكشف الملياردير الأمريكي عن قناعته خلال استضافة الممثل الكوميدي الشهير ومقدم البرامج التلفزيونية "تريفور نوح" له في برنامج "What Now"؟.
وقال "غيتس"، وفق "كومرسانت": "إذا وصل المجتمع في مرحلة ما حيث يمكنك فيها العمل لمدة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، أو نحو ذلك، فمن المحتمل أن يكون هذا أمرًا جيدًا".
وأضاف: تطور التكنولوجيا لن يؤدّي إلى فقدان الناس لوظائفهم بشكل جماعي، وقبل 100 عام كان معظم البشر يعملون في الزراعة، ثم انتقلوا بسهولة إلى أنواع جديدة من الأنشطة.
وأردف "غيتس": المزيد من استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى، سيمكّن الناس من العمل أكثر في مجالات مثل التعليم ورعاية المسنين، وما إلى ذلك.