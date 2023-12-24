إصابات كورونا العالمية تقفز 52% خلال شهر.. تعرف على أكثر الدول في الحالات المسجلة

وفي بيان لمنظمة الصحة العالمية، تم الكشف عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من العشرين من نوفمبر وحتى السابع عشر من ديسمبر، زادت بأكثر من 850 ألفاً، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنحو 52% عن مستويات الأسابيع الأربعة السابقة لتلك الفترة.