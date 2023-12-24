إصابات كورونا العالمية تقفز 52% خلال شهر.. تعرف على أكثر الدول في الحالات المسجلة

تزامناً مع انطلاق موسم العطلات، شهدت حالات الإصابة بفيروس كورونا قفزة بأكثر من 50% في آخر 4 أسابيع.
وفي بيان لمنظمة الصحة العالمية، تم الكشف عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من العشرين من نوفمبر وحتى السابع عشر من ديسمبر، زادت بأكثر من 850 ألفاً، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنحو 52% عن مستويات الأسابيع الأربعة السابقة لتلك الفترة.
ومع ذلك، وجدت المنظمة أن الوفيات تراجعت بنحو 8% إلى نحو 3 آلاف حالة خلال الفترة ذاتها.
وجاءت معظم الإصابات من روسيا التي أعلنت عن 280 ألف إصابة، ثم جاءت سنغافورة بالمرتبة الثانية عند 120 ألف إصابة وإيطاليا بواقع 114 ألفاً.
وعلى صعيد الوفيات، تم رصد أكبر قدر من الوفيات في إيطاليا بواقع 510 حالات، ثم السويد عند 396 حالة، وروسيا وأستراليا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في مايو انتهاء جائحة كورونا حول العالم، ونصحت الدول بالتعامل مع المرض مثل الإنفلونزا الموسمية.
ومع ذلك، بدأت سلالة جديدة للفيروس في الانتشار مؤخراً وهي JN.1، لكن منظمة الصحة العالمية أكدت الأسبوع الماضي أن الأدلة الحالية تظهر أن ما تشكله تلك السلالة من مخاطر على الصحة العامة كان منخفضاً.
وشددت على أن اللقاحات المتوفرة حالياً ستواصل توفير الحماية ضد خطر الأعراض المرضية الشديدة والوفاة من JN.1 وغيره من السلالات المنتشرة لفيروس كورونا.