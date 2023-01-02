الأردن.. الملك عبدالله يوجّه بتجميد الضريبة على وقود "الكاز"

وجّه ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، الاثنين، الحكومة إلى تجميد الضريبة على وقود "الكاز" خلال فصل الشتاء؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود.
جاء ذلك، خلال لقاء الملك مع عدد من وجهاء وأهالي محافظة العقبة (جنوب الأردن)، وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد أصدر الملك عبدالله الثاني بن الحسين، توجيهاته للحكومة بتجميد الضريبة على وقود الكاز خلال فصل الشتاء؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويصبح سعر صفيحة الكاز (الأكثر شعبية للتدفئة - سعة 20 لترًا) 12.40 دينار (17.48 دولار) بدلا من 15.70 دينار (22.13 دولار).
كانت الحكومة قد خفّضت أسعار المحروقات الأساسية للشهر الحالي، بنسب تراوحت بين 2.1 بالمائة و8.7 بالمائة، حيث حاز الكاز على النسبة الأكبر من التخفيض بنسبة 8.7 بالمائة.
وتراجع سعر لتر الديزل بنسبة 8.3 إلى 820 فلسًا (1.1 دولار) خلال الشهر الجاري؛ كما تم خفض سعر البنزين 90 الأكثر استخدامًا في البلاد، بنسبة 2.1 بالمائة إلى 900 فلسًا لليتر (1.3 دولار).
كما تم خفض سعر لتر البنزين 95 بنسبة 2.5 بالمائة إلى 1140 فلسًا لليتر(1.6 دولار).