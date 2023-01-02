الأردن.. الملك عبدالله يوجّه بتجميد الضريبة على وقود "الكاز"

وتراجع سعر لتر الديزل بنسبة 8.3 إلى 820 فلسًا (1.1 دولار) خلال الشهر الجاري؛ كما تم خفض سعر البنزين 90 الأكثر استخدامًا في البلاد، بنسبة 2.1 بالمائة إلى 900 فلسًا لليتر (1.3 دولار).