استغاثت قبل رحيلها.. وفاة باحثة مصرية في الجينوم بباريس يثير الريبة.. ما القصة؟

وبحسب منشورات سابقة للباحثة الشابة على منصة "فيسبوك" كتبتها قبل مقتلها بأيام قليلة، فقد استغاثت من كونها تتعرض إلى مراقبة وتجسس من بعض الأشخاص الذين لم تحدد هويتهم، أو أسباب مراقبتهم لها، إلا أنها أشارت بطريقة غير مباشرة إلى أنهم ينتمون إلى جهة عملها وأبحاثها.