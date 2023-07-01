اخترقت ملابسه وخرجت.. شاهد نجاة شاب أردني من الموت برصاصة طائشة

أنقذت العناية الإلهية شابًّا أردنيًّا من الموت برصاصة طائشة وصلت إليه داخل سيارته، من شجار ومطاردة لمركبتين في منطقة ناعور بضواحي العاصمة عمّان، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن الشاب "ف. د": أنه كان يقف بسيارته ظهر أول أيام العيد أمام محل لبيع القهوة، وفجأة ظهرت مركبة تسير بسرعة وبداخلها أشخاص يطلقون الرصاص على مركبة أخرى كانوا يطاردونها في الطريق.
وفجأة اخترقت إحدى الرصاصات سيارة الشاب من جهة الباب الخلفي باتجاه أعلى منطقة كتفه، وخرجت من الزجاج الجانبي؛ إلا أن قدرة الله ومشيئته حالت دون إصابته أو تعرضه لأي أذى، مقدرًا المسافة بين جسده والرصاصة التي اخترقت قميصه بملميتر واحد.
وأضاف الشاب، أنه انتابه حالة من الخوف والرهبة مما جرى؛ مبينًا أنه لا يعرف أولئك الأشخاص، وقام بالتبليغ فورًا عن الحادثة عبر رقم الطوارئ 911.. وفي وقت قياسي حضرت الأجهزة الأمنية وخبراء المختبر الجنائي للموقع، وتم معاينة الرصاصة وتفاصيل ما حدث وإفراغ كاميرات المحال القريبة؛ حيث تم التعرف على لوحة أرقام إحدى المركبات.
وأفاد الشاب بأنه تَقَدم بشكوى رسمية لدى المركز الأمني المختص.