اخترقت ملابسه وخرجت.. شاهد نجاة شاب أردني من الموت برصاصة طائشة

وأضاف الشاب، أنه انتابه حالة من الخوف والرهبة مما جرى؛ مبينًا أنه لا يعرف أولئك الأشخاص، وقام بالتبليغ فورًا عن الحادثة عبر رقم الطوارئ 911.. وفي وقت قياسي حضرت الأجهزة الأمنية وخبراء المختبر الجنائي للموقع، وتم معاينة الرصاصة وتفاصيل ما حدث وإفراغ كاميرات المحال القريبة؛ حيث تم التعرف على لوحة أرقام إحدى المركبات.