ترامب مهدد بمصادرة ثروته وبينها ناطحة سحاب.. هذا ما حدث في محكمة نيويورك

وقال فريق ترامب إنه تواصل مع حوالي 30 شركة ضمان من خلال أربعة وسطاء منفصلين، بينما يسعى للحصول على ضمان استئناف، وقد أمضوا "ساعات لا حصر لها في التفاوض مع واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم" دون جدوى.