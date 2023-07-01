لاعبو وجماهير الدوري العراقي يردون بطريقتهم على واقعة تدنيس القرآن الكريم في السويد

بادر لاعبو فريق الشرطة العراقي، مساء أمس الجمعة، بحمل المصحف الشريف أثناء دخولهم إلى ملعب الشعب الدولي، قبل انطلاق مباراتهم ضد "القاسم" في ختام الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز.
وحمل لاعبو الشرطة من الأساسيين والبدلاء وجهازهم الفني، المصحف؛ في وقفة استنكار ضد حرق القرآن في السويد.
في المقابل رفعت جماهير الشرطة الغفيرة فوق مدرجات ملعب الشعب الدولي لافتة كبرى، حملت عنوان "القرآن الكريم دستورنا الخالد، والدفاع عنه واجب شرعي على كل المسلمين".
وظهر أيضًا حكام المباراة ولاعبو القاسم يحملون المصحف الشريف قبل انطلاق اللقاء؛ وفق "روسيا اليوم".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لاعبي نادي الشرطة والقاسم والحكام والجماهير بقوة، ووصفوا ما قاموا به بأنه دفاع عن المقدسات الإسلامية؛ خاصة أن العراق يشهد مظاهرات واسعة أمام مقر السفارة السويدية في العاصمة بغداد، ضد حرق المصحف الشريف من قِبَل المتطرفين في السويد.