لاعبو وجماهير الدوري العراقي يردون بطريقتهم على واقعة تدنيس القرآن الكريم في السويد

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لاعبي نادي الشرطة والقاسم والحكام والجماهير بقوة، ووصفوا ما قاموا به بأنه دفاع عن المقدسات الإسلامية؛ خاصة أن العراق يشهد مظاهرات واسعة أمام مقر السفارة السويدية في العاصمة بغداد، ضد حرق المصحف الشريف من قِبَل المتطرفين في السويد.