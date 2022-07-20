فيديو صادم.. شاهد ما فعلته موجة عملاقة بحفل زفاف والعروسين والضيوف

تَحول حفل زفاف في جزر هاواي الأمريكية، إلى ذكرى سيئة لعروسين؛ حيث اجتاحت موجة عملاقة الحدث المنتظر الذي أقيم في الهواء الطلق على المحيط الهادئ، وأجبرت الجميع على الفرار بحثًا عن مأوى آمن.
وأظهرت لقطات فيديو اقتحام الموجة للحفل الذي أقيم مؤخرًا في قصر على جزيرة في هاواي، لتضرب العروسين والحضور، وتفسد "ليلة العمر"؛ لكن لحسن الحظ لم يُصَب أحد بأذى، حسب "سكاي نيوز عربية".
وقالت العروس رايلي كارسون ميرفي، التي وثّقت ما حدث على حسابها في "إنستغرام": إن المياه "اجتاحت نصف ضيوفنا"؛ لكنها أوضحت أنها وزوجها ديلون ميرفي "استمتعا بحفل زفاف لا يُنسى مع الأشخاص الذين يحبونهما".
وأضافت في حديث لقناة "كي إتش أو إن 2" المحلية: "الحياة لا يمكن توقعها دائمًا".
وكان الإعصار داربي القريب نسبيًّا من هاواي، قد أثر على الجزر الواقعة وسط المحيط الهادئ، ويُعتقد أنه كان مسؤولًا عن الموجة التي أفسدت الزفاف.
وكانت سلطات هاواي قد أغلقت العديد من الشواطئ جنوبي الجزيرة في اليوم السابق لحفل الزفاف؛ تحسبًا لارتفاع الأمواج.