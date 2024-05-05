حريق غابات يرغم أكثر من 400 ياباني على مغادرة منازلهم شمال البلاد

طلبت السلطات اليابانية من أكثر من 400 مواطن من سكان 3 مناطق جبلية في شمال البلاد، اليوم "الأحد"؛ مغادرتها؛ بسبب تمدّد حريق غابات اندلع أمس، وبات يهدّد المنازل.
وقال مسؤول في إدارة الكوارث الطبيعية: "نطلب من 400 شخص هم سكان 3 مناطق المغادرة؛ لأن الحريق يتمدّد".
وأوضح أنّ الجهود للسيطرة على الحريق توقفت مع حلول الليل، ومن المنتظر استئنافها صباح غدٍ؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وعملت مروحيات لساعات على مكافحة الحريق دون أن تتمكّن من إخماده في الجبال المحيطة ببلدة نانيو الصغيرة، في منطقة ياماجاتا؛ حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل غير عادي خلال هذا الوقت من العام.