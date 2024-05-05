حريق غابات يرغم أكثر من 400 ياباني على مغادرة منازلهم شمال البلاد

وعملت مروحيات لساعات على مكافحة الحريق دون أن تتمكّن من إخماده في الجبال المحيطة ببلدة نانيو الصغيرة، في منطقة ياماجاتا؛ حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل غير عادي خلال هذا الوقت من العام.