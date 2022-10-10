تحذير أممي: مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال العقود المقبلة بسبب الحَرّ

وأضافتا في التقرير بأن هناك حدودًا واضحة لا يستطيع بعدها الأشخاص المعرضون للحَرّ الشديد وللرطوبة البقاء على قيد الحياة. ويحتمل أيضًا أن يكون هناك مستويات من الحَرّ الشديد يستحيل عمليًّا على المجتمعات بعدها أن تتكيف معها.