هائلة سوداء جارفة.. 70 زوبعة تضرب وسط أمريكا.. مبانٍ تُدَمر وقطارات تنحرف "فيديو"

ضربت عشرات الزوابع القوية، الجمعة، وسط الولايات المتحدة؛ مُوقعةً أضرارًا ومتسببة في إصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح، بحسب السلطات.
وسجلت الأرصاد الجوية الأمريكية أكثر من 70 زوبعة الجمعة، معظمها في محيط مدينة أوماها في ولاية نبراسكا وقرب ولاية أيوا.
وأظهرت صور نشرها مطاردو عواصف على مواقع التواصل الاجتماعي، زوابع هائلة سوداء تعبر السماء جارفة في طريقها التربة والغبار ومواد مختلفة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتسببت الزوابع في تدمير عشرات المباني واقتلاع خطوط كهربائية وانحراف قطارات عن سككها، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وفي إلكهورن، بضواحي أوماها، أظهرت الصور منازل هدمت أو اقتُلعت سطوحها وأشجارًا عارية من الأوراق.
وكتبت شرطة أوماها على منصة إكس: "تُواصل فِرَق الإغاثة الكشف على المنازل المتضررة وتقديم المساعدة لأي جرحى"؛ بحسب وكالة "فرانس برس".
وإلى الجنوب، قُرب مدينة لينكولن، ضربت زوبعة مستودعًا صناعيًّا، وتم إجلاء نحو 70 شخصًا كانوا داخل المبنى عند انهياره؛ لكن 3 منهم أصيبوا بجروح من غير أن تكون إصابتهم خطرة؛ على ما ذكرته سلطات منطقة لانكاستر خلال مؤتمر صحفي.
وكانت الأرصاد الجوية قد أصدرت الجمعة عدة تحذيرات في عدد من ولايات وسط الولايات المتحدة، وهي تتوقع أن تستمر هذه الظاهرة السبت في منطقة الحقول الزراعية الشاسعة هذه وصولًا إلى ولاية تكساس.
وتُعتبر الزوابع، وهي ظاهرة مناخية يصعب توقع حدوثها، شائعة في الولايات المتحدة؛ لا سيما في وسط البلاد وجنوبها.