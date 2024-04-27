هائلة سوداء جارفة.. 70 زوبعة تضرب وسط أمريكا.. مبانٍ تُدَمر وقطارات تنحرف "فيديو"

وإلى الجنوب، قُرب مدينة لينكولن، ضربت زوبعة مستودعًا صناعيًّا، وتم إجلاء نحو 70 شخصًا كانوا داخل المبنى عند انهياره؛ لكن 3 منهم أصيبوا بجروح من غير أن تكون إصابتهم خطرة؛ على ما ذكرته سلطات منطقة لانكاستر خلال مؤتمر صحفي.