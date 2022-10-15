صورة قديمة.. هل خدم الرئيس بوتين صدام حسين على مائدة طعام؟

تتداول صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عقود من تولّيه رئاسة روسيا، وهو يستضيف الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، أثناء زيارة إلى الاتحاد السوفيتي.
وحسب وكالة "فرانس برس": يظهر في الصورة بالأسود والأبيض صدام حسين، على ما يبدو أنها مائدة طعام، وإلى جانبه رجل يتولى الخدمة.
وجاء في التعليقات المرافقة أن هذا الرجل الظاهر إلى جانبه هو فلاديمير بوتين "عندما كان موظفًا لخدمة ضيوف الاتحاد السوفيتي".
منشور متداول منذ 5 سنوات
وأشارت منصة "في ميزان فرانس برس" إلى أن هذا المنشور متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ خمس سنوات، وعاد للظهور مؤخرًا، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.
لكن ما قيل عن هذه الصورة على مواقع التواصل غير صحيح.
إذ تعود الصورة إلى العام 1975، وكانت نشرتها وكالة "فرانس برس" حينها، ويظهر فيها صدام حسين في فندق ماتينيون في باريس أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك جاك شيراك.
ولا شأن لهذه الصورة ببوتين أو الاتحاد السوفيتي مثلما تزعم المنشورات المضللة.