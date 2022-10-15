صورة قديمة.. هل خدم الرئيس بوتين صدام حسين على مائدة طعام؟

إذ تعود الصورة إلى العام 1975، وكانت نشرتها وكالة "فرانس برس" حينها، ويظهر فيها صدام حسين في فندق ماتينيون في باريس أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك جاك شيراك.