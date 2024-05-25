يصيب الجهاز العصبي.. دراسة: القهوة قد تحميك من هذا المرض الخطير

وباركنسون اضطراب تدريجي للنظام العصبي، يؤثر في المقام الأول على حركة المرضى، وغالبًا ما يبدأ بارتجاف في اليد أو تصلب في العضلات ويزداد سوءًا مع مرور الوقت، ويؤدي بشكل عام إلى إبطاء أو تجميد الحركة أيضًا، وفق موقع "مايو كلينك".