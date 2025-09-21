النساء أكثر عرضة للزهايمر.. دراسة تكشف سر الفجوة مع الرجال

الدراسة التي قادتها الدكتورة كريستينا ليغيدو-كويغلي أظهرت أن النساء المصابات بالزهايمر لديهن مستويات أقل من أوميغا 3 في الدم، بينما لم يظهر هذا الخلل عند الرجال، وهو ما يشير إلى أن دماغ المرأة يتأثر بطريقة خاصة تزيد من خطورة المرض عليها. الباحثة شددت على أهمية أن تهتم النساء بتناول مصادر أوميغا 3 عبر الغذاء أو المكملات، لكنها أوضحت أن العامل الغذائي وحده لا يكفي، إذ تتداخل عوامل بيولوجية واجتماعية عدة في تحديد مستوى الخطر.