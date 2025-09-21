النساء أكثر عرضة للزهايمر.. دراسة تكشف سر الفجوة مع الرجال

أثبتت الأبحاث الحديثة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر مقارنة بالرجال، إذ تمثل النساء ثلثي المصابين حول العالم، وبعد سن الستين تصبح احتمالية إصابة المرأة بالمرض ضعف احتمالية إصابتها بسرطان الثدي. وكان الاعتقاد السائد أن طول العمر يفسر هذه الفجوة، إلا أن دراسة جديدة من كلية كينغز في لندن، نقلتها صحيفة تلغراف البريطانية، كشفت أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير.
الدراسة التي قادتها الدكتورة كريستينا ليغيدو-كويغلي أظهرت أن النساء المصابات بالزهايمر لديهن مستويات أقل من أوميغا 3 في الدم، بينما لم يظهر هذا الخلل عند الرجال، وهو ما يشير إلى أن دماغ المرأة يتأثر بطريقة خاصة تزيد من خطورة المرض عليها. الباحثة شددت على أهمية أن تهتم النساء بتناول مصادر أوميغا 3 عبر الغذاء أو المكملات، لكنها أوضحت أن العامل الغذائي وحده لا يكفي، إذ تتداخل عوامل بيولوجية واجتماعية عدة في تحديد مستوى الخطر.
أحد هذه العوامل يتمثل في الاحتياطي المعرفي، أي قدرة الدماغ على مقاومة التدهور، وهو احتياطي يتكون من خلال التعليم المستمر، تعلم لغات جديدة، التفاعل الاجتماعي، والعمل الذهني. كلما كان هذا الاحتياطي أكبر، زادت قدرة الدماغ على الصمود أمام الزهايمر.
العوامل النفسية بدورها تؤدي دورًا لا يقل أهمية، فالنساء يعانين من معدلات اكتئاب أعلى، وقد أظهرت الدراسات أن الاكتئاب، خصوصًا في المراحل العمرية المتقدمة، يرتبط بزيادة خطر الخرف. كما أن العزلة الاجتماعية تمثل عاملًا آخر يرفع احتمالية الإصابة بنسبة ملحوظة.
انقطاع الطمث يضيف سببًا إضافيًا، فمع انخفاض هرمون الإستروجين تحدث تغييرات في تركيب الدهون بالدماغ تزيد من قابلية التدهور الإدراكي. ورغم أن العلاج الهرموني لا يُوصى به كوسيلة مباشرة للوقاية من المرض، إلا أنه قد يساعد النساء اللواتي يعانين من أعراض قوية في هذه المرحلة.
وتبقى الرياضة والتغذية السليمة حجر الزاوية في تقليل خطر الزهايمر. فقد أوصت الدراسة بممارسة ما لا يقل عن مئة وخمسين دقيقة من النشاط البدني أسبوعيًا مثل المشي السريع أو السباحة، مع اتباع نظام غذائي يعتمد على الأسماك الزيتية كالماكريل والسلمون، إضافة إلى البيض الغني بمركبات تساعد الجسم على الاستفادة المثلى من أحماض أوميغا 3.